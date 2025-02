Lagalla: Palermo indietro sui servizi, bene transizione digitale

'Il settore in cui siamo piu' vicini con Milano e' quello della transizione digitale, quello piu' lontano e' la qualita' dei servizi'.

Lo ha detto il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, a margine del forum Palermo Milano che si svolge oggi al teatro Massimo di Palermo.

"Sul digitale, Palermo e' riuscita a recuperare il ritardo rispetto ad altre realta' - ha continuato il sindaco - Sui servizi pubblici, invece, abbiamo bisogno di allineare i nostri agli standard medio o medi alti del nostro Paese, perche' non possiamo immaginare di accogliere qui una comunita' digitale se poi non diamo servizi, la gente si stanca''.

"A Palermo tra il 2023 e il 2024 le start-up innovative sono cresciute del 3,7% contro un crollo del 7% nel resto d'Italia e gli occupati sono cresciuti del 6,9%, oltre 4 volte la media nazionale.

Palermo, dopo Milano e Torino, è la terza provincia italiana per assorbimento di competenze digitali. Dal 2023 National Geographic, nella versione del Regno Unito, incorona Palermo come luogo ideale per lo smart working insieme a Bali, Lima, Città del Capo e Antigua", ha aggiunto.

"Palermo - ha detto il sindaco - si è intestata un processo di cambiamento che trova nella storica e mai sopita lotta alla mafia e alla criminalità organizzata un suo essenziale e pregiudiziale elemento motivazionale, oggi ulteriormente alimentato da un'azione amministrativa e gestionale orientata a ricucire il tessuto relazionale tra amministrazione e cittadini".

Per Lagalla "in un quadro geopolitico in rapido e per certi versi preoccupante mutamento, occorre individuare gli spazi di manovra di un'Europa in difficoltà, non solo apparente, e rivalutare le potenzialità, le prospettive e le possibili sinergie dell'area geografica e culturale euro-mediterranea dove si collocano storici interessi e dove, nei prossimi anni, si immagina possano concretizzarsi nuove opportunità di incontro, collaborazione ed integrazione". "Interroghiamoci - ha proseguito - se, in questa prospettiva dinamica, possa esistere un ruolo per le città metropolitane all'interno delle più generali strategie del nostro paese e di un'Unione europea, sempre più chiamata a trasformarsi da unione dei poteri forti (economici e industriali) in unione dei popoli, prendendo spunto dall'esempio metodologico e operativo del progetto Erasmus".