Sinistra Italia, Operazione Mercurio ennesima vergogna

Ancora una volta sono gli accordi tra mafia e politica a infangare la nostra terra, ancora una volta è la connivenza della politica asservita agli interessi della mafia a mortificare la dignità della Sicilia e della nostra gente. In primo piano nuovamente un esponente di spicco del centrodestra siciliano ovvero quel Giuseppe Castiglione, Deputato all’Assemblea Regionale Siciliana eletto con la lista Popolari e Autonomisti, già presidente del Consiglio comunale di Catania, indecentemente componente della commissione antimafia regionale, che avrebbe accettato la promessa di voti promettendo a sua volta appalti, in particolare l’affidamento di lavori pubblici e servizi pubblici connessi alla gestione del cimitero di Catania. Tra gli arrestati che sono accusati di fare parte del sodalizio mafioso Santapaola-Ercolano, c’è però anche il sindaco di Ramacca Nunzio Vitale. Purtroppo anche da fuori il centrodestra arrivano corruzione, connivenza, fango. Il campo progressista deve quindi alzare subito una barriera insormontabile, un argine democratico e chiarire subito la sua posizione. Sinistra Italiana/Alleanza Verdi Sinistra, non ha infatti nessuna intenzione di confondersi con chi ha saccheggiato la nostra terra, elevando la corruzione a regola di sistema, confondendosi con i peggiori poteri criminali. Chiediamo quindi ai nostri potenziali alleati di abbandonare qualsiasi velleità di opaca campagna acquisti in vista dei prossimi appuntamenti elettorali e di tracciare insieme a noi rigidi confini di una coalizione che deve rappresentare una radicale alternativa, non solo alle destre ma a tutto il malaffare che inquina trasversalmente la politica siciliana Per noi chi tace sui rapporti tra mafia e politica è complice e non abbiamo nessuna intenzione di rimanere in silenzio.