Pd Ragusa: va cambiato il regolamento dei servizi cimiteriali

I consiglieri del Partito Democratico di Ragusa, Peppe Calabrese, Mario Chiavola e Giuseppe Podimani, hanno presentato una proposta di modifica al Regolamento comunale dei Servizi cimiteriali. L'iniziativa nasce dalle numerose lamentele dei cittadini riguardo ai costi previsti dall'attuale regolamento.

In particolare, il PD chiede l'abolizione del costo extra di 100 euro previsto in caso di ritardo nella consegna della salma al cimitero oltre l'orario di chiusura. I consiglieri ritengono che tale 'tassa' sia ingiusta e penalizzi ulteriormente le famiglie già provate dal lutto e gravate dai costi del servizio funebre.

La proposta di modifica prevede che la consegna della salma debba avvenire, di norma, entro l'orario di chiusura del cimitero. Qualora, per cause impreviste, il rito funebre dovesse protrarsi, gli addetti ai servizi cimiteriali dovranno comunque accogliere la salma fino a un'ora di ritardo rispetto all'orario di chiusura. In questi casi, l'agenzia incaricata del servizio funebre dovrà comunicare tempestivamente il ritardo agli addetti cimiteriali.

I consiglieri del PD auspicano che la loro proposta venga accolta favorevolmente dall'intero Consiglio Comunale, nell'interesse dei cittadini e per garantire un servizio cimiteriale più equo e rispettoso.