Controlli a Siracusa, un arresto per detenzione di crak e tre denunciati

Venerdì sera i Carabinieri della Compagnia di Siracusa, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio, hanno fermato 41 veicoli e identificato 71 persone. E’ stata smantellata una piazza di spaccio in via Marco Costanzo, quartiere Akradina e a seguito di perquisizione personale e domiciliare un 34enne, con precedenti specifici per reati contro la persona, è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e un altro trentenne denunciato in stato di libertà essendo stati scoperti mentre erano impegnati nell’attività di vendita al minuto di crack. L’arresto è stato convalidato nel corso della mattinata odierna. In zona Bosco Minniti un giovane siracusano è stato denunciato in stato di libertà per porto abusivo di oggetti atti ad offendere poiché trovato in possesso di una mazza da baseball, tenuta nascosta dietro il sedile del guidatore, e di una pistola a salve, occultata nel porta oggetti della propria autovettura. In via Cairoli un altro ragazzo è stato fermato alla guida di un ciclomotore e denunciato per recidiva di guida senza patente. Nel corso dei controlli quattro uomini sono stati segnalati alla Prefettura di Siracusa quali assuntori abituali di sostanze stupefacenti poiché trovati in possesso di crack per uso personale e sono state elevate due sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada.