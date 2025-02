Consiglio comunale di Siracusa in aula per 'atti propedeuci' al Bilancio

Consiglio comunale di Siracusa in aula mercoledì 26 febbraio alle ore 16 per l’approvazione degli “Atti propedeutici” al Bilancio. Si comincia con l’aggiornamento degli “Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione per l’anno 2024 secondo gli indici Istat”; si passerà poi alla “Verifica delle aree e dei fabbricati da alienare nell’anno 2025” di cui all’art. 172 D.L.vo 267/2000; terzo punto l’approvazione del “Programma triennale dei lavori pubblici 2025/2027; seguirà l’esame e approvazione del “Programma triennale degli acquisti di beni e servizi” per gli anni 25/27; ultimo punto il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari del Comune” per il triennio 2025/2027. Si tratta, come detto, di atti propedeutici al Bilancio la cui trattazione comincerà lunedì 3 marzo alle 10.

(Pietro Coppa assessoreal Binacio del Comune di Siracusa)