Adrano, viola più volte le prescrizioni: finisce agli arresti domiciliari

La Polizia di Stato ha proceduto a sottoporre alla misura cautelare degli arresti domiciliari un giovane adranita di anni 23, resosi irreperibile in diverse occasioni. Nei giorni scorsi, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano si sono recati presso l’abitazione del giovane per dare esecuzione a quanto disposto dalla Corte di Appello di Catania di Catania e sottoporlo alla misura cautelare degli arresti domiciliari, a causa dalle reiterate violazioni delle prescrizioni e degli obblighi imposti a seguito della applicazione nei suoi confronti della misura dell’obbligo di firma. L’uomo, infatti, si era reso irreperibile senza fornire giustificazione alcuna o indicazioni utili al suo rintraccio, non ottemperando all’obbligo di presentazione quotidiana alla P.G., cui era stato sottoposto dal Tribunale di Catania in sede di convalida dopo essere stato tratto in arresto in flagranza per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Sulla scorta di quanto occorso e delle segnalazioni dei poliziotti del Commissariato di P.S. di Adrano, la Corte di Appello di Catania ha ritenuto opportuno disporre la più afflittiva misura degli arresti domiciliari, cui l’interessato è stato sottoposto.