Vittoria, grande successo della Giornata internazionale della Guida

Grande successo domenica per la XXVIII Giornata Internazionale della Guida, organizzata dall’Associazione Guide Turistiche della Provincia di Ragusa, che sarà ricordata per le centinaia di visitatori che hanno affollato il meraviglioso Teatro “Vittoria Colonna” della città ipparina.

La manifestazione, istituita dalla World Federation of Tourist Guide Associations nel 1990 con l’obiettivo di valorizzare e promuovere la professione di guida turistica, è stata patrocinata dal Comune di Vittoria e dall’Associazione Italia Nostra, con il contributo della Pro Loco di Vittoria.

Le visite guidate gratuite hanno permesso ai numerosi partecipanti di scoprire la storia e le bellezze architettoniche del teatro, straordinario gioiello dell’arte neoclassica, realizzato tra gli anni ’70 e ’80 su disegno dell’ingegnere gelese Giuseppe Di Bartolo Morselli e intitolato a Vittoria Colonna, contessa della Contea di Modica, che fondò la città nel 1607.

Il monumento, addossato alla settecentesca chiesa di Santa Maria delle Grazie, presenta un prospetto a due ordini colonnati: tuscanico in basso con portico e ionico in alto, con loggia centrale. La struttura si conclude con statue ad alta figura di Apollo e Dafne e con vari strumenti musicali. Gli interni ospitano le pitture del maestro vittoriese Giuseppe Mazzone, che decorò la volta della sala teatrale, il boccascena e il soffitto del vestibolo.

Durante l’evento, fortemente voluto dal Sindaco Francesco Aiello e dall’Assessore al turismo Fabio Prelati, sono state inoltre raccolte centinaia di firme per sostenere la candidatura del sito archeologico di Cava Ispica come “Luogo del Cuore” del Fondo Ambiente Italiano, attualmente terzo nella classifica nazionale de “I Luoghi del Cuore” – https://fondoambiente.it/luoghi/parco-regionale-cava-ispica?ldc