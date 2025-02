Cgil Sicilia su Versalis: migliaia di posti sono a rischio

Ci sarà anche una delegazione della Cgil Sicilia e di Fiom, Filctem, Fillea e Filt mercoledì prossimo al presidio sotto l'Eni, a Roma, contro la decisione di chiudere il cracking. "Con il piano Eni - denunciano i sindacati - saltano gli impianti di Ragusa e Priolo, con prospettive future incerte e il rischio concreto di perdere 600 posti di lavoro diretti (che arrivano a 20.000 con gli altri impianti italiani) più migliaia dell'indotto e prevedibili effetti a cascata su tutto il territorio siciliano". La manifestazione segue una serie di iniziative territoriali per tenere alta l'attenzione sul caso. "E' coinvolta un'azienda partecipata dello Stato - dice il segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino - ed è assurdo che il Governo consenta un'operazione che porterà solo problemi al sistema industriale italiano. Così come è assurdo il disinteresse del Governo regionale". All'esecutivo Schifani la Cgil contesta il mancato intervento al tavolo con il ministero. "Si sono limitati ad ascoltare - dice Mannino - contrariamente al Governo pugliese che ha chiesto la sospensione delle procedure mentre era in corso il confronto". La Cgil è tornata a chiedere un incontro con il Governo regionale che, dice Mannino, "non si può sottrarre rispetto a un problema di tale rilevanza".