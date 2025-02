Due arresti per spaccio di droga a Palermo nella zona di via Oreto

La polizia di Stato ha arrestato a Palermo due uomini trovati con droga in casa. Nel primo intervento nella zona di via Oreto. I Falchi della squadra mobile hanno trovato nascosto nel ripostiglio un borsello con dentro 800 grammi di marijuana. L'uomo di 43 anni è stato arrestato. Sempre nella zona di via Oreto, nel corso di una perquisizione in casa di un uomo di 38 anni che vendeva droga dalla finestra ,sono stati trovati 38 grammi di eroina, 15,5 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento. Il gip ha convalidato gli arresti.