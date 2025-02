Aumentano le adesioni al Codacons Medici

Continua a crescere in Sicilia il Codacons Medici, realtà aderente al Codacons che riunisce professionisti sanitari impegnati nella tutela del diritto alla salute e nel miglioramento del sistema sanitario. Sempre più medici aderiscono all’iniziativa, contribuendo con la loro esperienza a segnalare criticità e proporre soluzioni concrete per i problemi della sanità regionale.

"Il Codacons Medici - afferma il Presidente Nino Rizzo - si conferma un punto di riferimento per i professionisti del settore che vogliono far sentire la propria voce e lavorare per una sanità più efficiente, equa e trasparente. “Il nostro obiettivo è creare una rete di medici che possano segnalare inefficienze, proporre soluzioni e garantire ai pazienti un sistema sanitario migliore. Le numerose adesioni dimostrano quanto sia importante questa iniziativa per il nostro territorio".

"In un momento in cui la sanità pubblica è sotto pressione, il contributo di medici e operatori sanitari è fondamentale per denunciare le carenze e proporre soluzioni. Il Codacons Medici sta diventando una realtà sempre più solida in Sicilia, con nuove adesioni che rafforzano il nostro impegno per una sanità più giusta e accessibile a tutti" – dichiara Francesco Tanasi, Segretario Nazionale del Codacons.

L'associazione invita tutti i medici e i professionisti sanitari a unirsi all’iniziativa per costruire insieme un sistema sanitario più equo e trasparente.