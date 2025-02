Mokulu 9 gol in dodici partite rilancia l'Acireale e 'punisce' un Siracusa spento

Il centravanti Mokulu in forza all'Acireale, è stato il 'giustiziere' del Siracusa capolista. Sua la doppietta che ha affondato la squadra di Marco Turati, irriconoscibile dopo avere battuto Reggina e Locri. Mokulu , attaccante di prigine Belga, 9 gol in 12 presenze.

Non è certamente un caso se nelle ultime quattro partite in cui non aveva segnato, l'Acireale non aveva vinto. Ciò dimostra l'importanza del centravanti Benjamin Mokulu per le sorti dell'Acireale.

Grazie ad una sua doppietta segnata nel primo tempo su due azioni di ripartenza, Mokulu ha toccato la quota dei 9 gol siglati in 12 presenze con la maglia granata.