Il voto in Germania, Merz: costruiremo Grosse Koalition, presto colloqui con Spd

"Abbiamo un chiaro mandato e costruiremo una Grosse Koalition". Lo ha detto Friedrich Merz parlando alla Konrad Adenauer Haus.

"I colloqui inizieranno nei prossimi giorni", ha spiegato, aggiungendo di voler parlare con il presidente dell'Spd e con il cancelliere per un passaggio di consegne sensato. "Anche se la situazione è difficile sono fiducioso che arriveremo a delle soluzioni. Afd ha esattamente il doppio dei voti dell'ultima volta e questo è l'ultimo segnale di allerta ai partiti del centro". Lo ha detto Friedrich Merz a Berlino. "Sono determinato ad accogliere questi segnalo. E sono determinato a colloqui costruttivi e veloci con l'Spd. Come ho detto ieri sera il mondo non aspetta". "La Germania ha bisogno di un governo in grado di agire", ha affermato ribadendo di volere il governo entro Pasqua. "Nessuno di noi vuole chiudere le frontiere, nessuno". Lo ha detto, ripetendo più volte la frase, Friedrich Merz, futuro cancelliere tedesco della Cdu, rispondendo alle domande in conferenza stampa a Berlino. Si pone però la questione di proteggerle meglio, ha spiegato.