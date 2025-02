Papa Francesco "è sveglio, non ha dolori, prosegue terapie"

Dopo aver trascorso bene la notte, Papa Francesco "si è svegliato, sta continuando le terapie ed è di umore buono". Lo fanno sapere fonti vaticane aggiornando le condizioni di salute del Pontefice ricoverato al Gemelli.

Quanto alla situazione di "sofferenza" che era stata registrata sabato scorso, quando il bollettino aveva segnalato l'insorgere di una serie di criticità che ancora non si erano manifestate, le medesime fonti spiegano che il riferimento della sofferenza riguardava le "difficoltà respiratorie" ma che ora "non ha dolori" e nell'ambito della routine quotidiana si può alzare. Sempre secondo le fonti, il Pontefice si nutre normalmente.

Nella prima comunicazione della giornata, il Vaticano aveva riferito che “la notte” per Bergoglio era "trascorsa bene, ha dormito e sta riposando”. I prossimi aggiornamenti sulla salute del Pontefice, ricoverato dallo scorso 14 febbraio per una polmonite bilaterale, arriveranno come di consueto con il bollettino medico dopo le 19.