Elezioni a Solarino e in altri 4 Comuni siciliani, forse al voto l'11 maggio

Le Elezioni Comunali 2025 si terranno in 5 Comuni. Andranno al voto, in provincia di Catania, a Castiglione di Sicilia, Raddusa e Tremestieri Etneo. Nel siracusano a Solarino ed in provincia di Palermo a Montemaggiore Belsito. Ancora non è stata ufficializzata la data del voto, ma è probabile che i cittadini possano andare alle urne domenica 11 maggio. A Solarino, dopo avere bruciato due candidature, al momento sono due i candidati a sindaco. L'uscente Peppe Germano, numero due in Sicilia di 'Noi Moderati' ed il parlamentare all'Ars del Pd, Tiziano Spada. I due sfidanti saranno in corsa con liste civiche.