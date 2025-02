Il Messina perde il derby con il Trapani: contestato dai padroni di casa il gol partita

Messina beffato dal Trapani a quattro minuti dalla fine. Passano i granata per 1 a 0 nel finale del posticipo del campionato di serie C. Allo stadio "Franco Scoglio", prolungata fase di studio ad inizio match. Primo sussulto al 15’, quando, sugli sviluppi di un angolo, l’insidioso tentativo di Silvestri viene “murato” da Petrucci. Pochi istanti dopo, termina a lato la conclusione dal limite di Ciuferri. Sul ribaltamento di fronte, stessa sorte tocca al colpo di testa in tuffo di Crimi. Giallorossi vivaci e propositivi, ma manca l’incisività nelle finalizzazioni. Latinano poi le emozioni ed i portieri restano quasi inoperosi. Nel recupero, apprezzabile spunto personale di Luciani, la cui conclusione non inquadra, però, lo specchio.

I peloritani giostrano di più il pallone in avvio di ripresa. Gli ospiti si affidano alle ripartenze, una di queste termina con la girata aerea alta di Ciuferri. I granata avanzano progressivamente il baricentro della manovra e mister Simone Banchieri fa entrare in contemporanea Dell'Aquila e Pedicillo per Tordini e Petrucci. Al 22', Luciani viene anticipato sul più bello dopo un'invenzione del neo entrato Dell'Aquila. Manca, invece, la stoccata risolutiva Piovanello in scivolata dall'altra parte. In contropiede, Dell'Aquila e Costantino sprecano una favorevole occasione. Gol decisivo al 41' di Stensrud, che risolve una mischia sottomisura tra le proteste dei padroni di casa che reclamano per un presunto fallo in attacco. Nel recupero, rete annullata ai biancoscudati e "rosso" per Krapikas.