Maltrattamenti in famiglia, un arresto a Camastra

I Carabinieri di Camastra hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Agrigento, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un 29enne. L'uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie convivente che si era rivolta ai Carabinieri denunciando una serie di episodi di violenza fisica e psicologica che sarebbero iniziati nel giugno 2024. Dalle dichiarazioni della donna è emerso un quadro di reiterate condotte vessatorie, caratterizzate da aggressioni fisiche, insulti e minacce, aggravate dal frequente abuso di alcol da parte dell'indagato.