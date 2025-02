Campobello di Mazara, vicino al covo di Messina Denaro un murale con Falcone e Borsellino

Un murale in memoria dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino sarà realizzato a Campobello di Mazara, nel trapanese, in via V. Emanuele II, a pochi passi dal covo in cui ha trascorso gli ultimi anni di latitanza il boss Matteo Messina Denaro, prima di essere catturato dai Carabinieri del ROS il 16 gennaio 2023, dopo 30 anni di latitanza, presso la clinica "Maddalena" di Palermo. Ad annunciarlo è Giuseppe Castiglione, Sindaco del piccolo comune della provincia di Trapani, che attraverso una nota sui social ha presentato il progetto ai cittadini. L'opera, realizzata dall'artista Hira, individuato dalla Fondazione Federico II, è ancora in fase di realizzazione ed è la trasposizione artistica del celebre scatto di Tony Gentile, realizzato nel marzo del '92. Il volto dei due magistrati in un convegno, in cui erano relatori, si dicono qualcosa e ridono.

Un'immagine che diventata iconica. "Dopo aver intitolato l'ex vicolo San Vito "Via XVI Gennaio, vittoria dello Stato sulla mafia", anche con questa bellissima opera d'arte vogliamo ricordare che Campobello non è la città della mafia, ma vuole essere la città di Falcone e Borsellino", scrive il primo cittadino.