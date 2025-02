Traffico di droga in provincia di Enna, sgominata organizzazione ad Agira

Smantellata un'organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti e attiva ad Agira, nell'Ennese, e nei vicini centri di Assoro, Regalbuto, Nicosia, Gagliano Castelferrato, Nissoria e Leonforte.

Alle prime luci dell'alba, a seguito di un'indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta, agenti della Squadra mobile di Enna e del commissariato di Leonforte hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Caltanissetta. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, con l'aggravante per due di loro della associazione armata, e dei reati, in concorso, di detenzione, vendita, cessione, trasporto e consegna a terzi di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, crack e marijuana. All'operazione ha collaborato agenti delle Squadre mobili di Catania e Agrigento, personale delle unità cinofile dell'Upgsp della Questura etnea e del reparto Prevenzione crimine di Catania.