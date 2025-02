Modica, alla Società Operaia si presenta "Bitte, Kèin Reclame" di Mario Bonanno

“Bitte, Kèin Reclame (Per favore, niente pubblicità)” è un pamphlet anticapitalista e sul degrado delle società occidentali. Sarà presentato a Modica venerdì 28 febbraio, alle 18.30, presso il salone della Società Operaia di Corso Umberto I. Si tratta dell’ultimo lavoro del pubblicista e saggista Mario Bonanno che per l’occasione converserà col giornalista Sergio Taccone. “Dopo una trentina di libri sui cantautori italiani questo è il mio saggio più personale e indignato – dice Bonanno -. ‘Bitte, Kèin Reclame’ (dal titolo di un vecchio programma televisivo - fuori target e fuori orario - di Franco Battiato) è una denuncia che ci presenta uno spaccato di società sull’orlo del baratro. Società in cui il termine crisi sembra essere diventato il tratto che meglio ne rappresenta le derive.