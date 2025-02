Acate, il Carnevale promette allegria e divertimento: sfilate di carri e gruppi mascherati

Con le sue quattro sfilate dei carri allegorici e gruppi mascherati (dalle ore 17), le esibizioni musicali, lo street food e le serate con i dj in piazza Libertà (dalle 22,30), l’edizione del 2025 del Carnevale Acatese promette faville. C’è grande attesa per la kermesse che da sabato 1 marzo a martedì 4, quando anche la banda musicale sarà coinvolta, animerà il centro cittadino.

“Spettacoli e premiazioni in piazza Libertà – afferma il sindaco Gianfranco Fidone - che ci faranno vivere il gusto di stare insieme con il sorriso. Il nostro Carnevale è pronto a regalare momenti di gioia. Un ringraziamento speciale ai carristi, ai gruppi organizzativi, a tutta l'amministrazione e ai consiglieri, ma in particolare all'assessore allo Spettacolo Giuseppe Raffo e all'assessore al Turismo Dafne Lantino, che insieme alle associazioni Acate Eventi Cultura Spettacolo e Growth South renderanno questa manifestazione indimenticabile”.

Ma com’era il carnevale di Acate prima che negli anni Ottanta, grazie il compianto assessore Pietro Bellomo, rinverdisse le sfilate dei manufatti di cartapesta e varasse il concorso a premi? E come si rideva?

“Nell’immediato dopoguerra – ricorda l’ex sindaco Gaetano Masaracchio - la maschera tipica del paese era “Piripidduzzu”, un contadino che fumando una pipa, cantava e intratteneva i passanti con espressioni scherzose. Ai 4 Canti, qualche volta, alcuni buontemponi erano soliti agganciare con un filo i cappelli degli uomini, che si disperavano per recuperarli, mentre altri annunciavano l’arrivo di un circo equestre di fama nazionale, ma si trattava in realtà di acatesi mascherati come i circensi”.

Qualche carro, in verità, fu realizzato anche tra la fine degli anni Cinquanta e gli inizi degli anni Sessanta, come “La luna” di Giovanni Salemi, ma si dovette attendere l’estro del giovane artista Vincenzo Morando, e di altri gruppi, perché la tradizione riprendesse.

E se il divertimento per qualche anno mancò in piazza (dove si poteva assistere a indegne gazzarre tra giovani che si sfidavano con mazze riempite di sabbia), si trasferiva al Cine Eden: qui in tante serate dedicate al ballo, il solito “mattatore” Saverio Caruso, scomparso lo scorso anno, affiancato da alcune “spalle”, inventava nuove gag esilaranti o le traeva dal suo repertorio collaudato.

(Nella foto una serata al Cine Eden, allietata dal gruppo del noto musicista Nannino Di Geronimo. In primo piano, nei panni del direttore d’orchestra, il vulcanico Saverio Caruso).