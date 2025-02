La Volley Modica prepara la sfida casalinga con la capolista

Vacanze terminate per la Volley Modica, che dopo tre giorni di riposo concessi da coach Enzo Distefano e il suo staff in accordo con la dirigenza, torna al “PalaRizza” per iniziare gli allenamenti in vista del big match casalingo di domenica prossima contro la capolista Romeo Sorrento. Il sestetto campano arriverà nella città della Contea forte della certezza di chiudere la regolar season al primo posto del girone Blu del campionato di serie A3 e dopo aver vinto domenica scorsa la Coppa Italia di categoria.

Quello di domenica alle 16, dunque, sarà un match in cui le due squadre potranno giocare senza l'assillo del risultato, in quanto anche i biancoazzurri modicani hanno conquistato in anticipo la qualificazione agli spareggi promozione. Modica e Sorrento, dunque, faranno le prove generali in vista dei play off prima di conoscere la squadra che contenderà loro il cammino negli spareggi promozione.

Quella contro la capolista Sorrento, inoltre, sarà l'ultimo test casalingo di regolar season per i “Galletti”, che nel turno successivo chiuderanno la stagione regolare sul campo di Gioia del Colle che al momento occupa la seconda posizione.