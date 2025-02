Decreto di espulsione per due stranieri rintracciati dalla polizia a Rosolini

Agenti della Polizia di Stato, in servizio all’Ufficio Immigrazione della Questura di Siracusa, hanno espulso un cittadino nigeriano scarcerato dalla casa circondariale di Siracusa per revoca della misura cautelare cui era sottoposto.

L’uomo, di 28 anni, sbarcato ad Augusta ad aprile dell’anno scorso, fu arrestato, con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, dagli investigatori della Squadra Mobile aretusea.

Inoltre, sempre gli agenti dell’Immigrazione, hanno notificato il decreto di espulsione, con contestuale ordine di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni, ad un cittadino marocchino di 29 anni e ad un cittadino libico di 25 anni, entrambi rintracciati dagli agenti del Commissariato di Pachino nel territorio di Rosolini.

I due, irregolari sul territorio nazionale, sono già conosciuti alle forze di polizia per essere stati accusati di vari reati contro la proprietà.