Furti in esercizi commerciali: tre denunciati tra Siracusa e Priolo

Nell’ambito del contrasto ai furti perpetrati ai danni di esercizi commerciali, nella giornata di ieri, in due distinti episodi, agenti della Polizia di Stato hanno denunciato tre persone.

In specie, nel pomeriggio di ieri, i componenti di un equipaggio delle Volanti della Questura di Siracusa sono intervenuti presso un centro commerciale ove il personale di vigilanza di un negozio di abbigliamento aveva sorpreso una coppia a rubare dei capi di vestiario. La moglie, una donna di 61 anni ed il marito, un uomo di 63, dopo aver prelavato dei capi di abbigliamento, riuscivano a togliere le placche antitaccheggio e a nascondere i vestiti in una borsa cercando di dileguarsi.

Inoltre, agenti dell’U.P.G.S.P., dell’Ufficio trattazione atti di polizia giudiziaria, riuscivano ad individuare, dopo attenta disamina delle telecamere di videosorveglianza di un negozio di compro oro, il ladro che si era impossessato di un bracciale in oro del valore di circa 900 euro.

Infine, agenti della Polizia di Stato in servizio al Commissariato di Priolo Gargallo hanno denunciato un uomo di 50 anni per il reato di tentato furto aggravato.

Il cinquantenne, già conosciuto alle forze di polizia, veniva bloccato da personale di vigilanza mentre cercava di rubare alcuni cavi industriali ed un martello pneumatico da un’azienda sita nei pressi dell’ex SS 114.