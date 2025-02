Il vetro è da riciclabile, parte una campagna ad Acireale

Acireale è chiamata a fare la differenza! Il vetro è riciclabile al 100% e all’infinito, è un ottimo esempio di economia circolare: può davvero essere riciclato interamente e infinite volte per produrre nuovi imballaggi. Ma occorre conferirlo correttamente! Parte la nuova campagna di informazione promossa dalla Città di Acireale in collaborazione con Tekra e finanziata dal bando Anci - CoReVe. Il sindaco Roberto Barbagallo, con l’assessore all’Igiene Ambientale Salvo Licciardello, invita tutti i cittadini a collaborare: “Per fare la differenza basta seguire delle semplici regole, che dovranno diventare buone abitudini”. Le regole del corretto riciclo del vetro sono tre: Separare sempre il vetro dal sacchetto; Separare sempre tappi e coperchi da bottiglie e vasetti; Dividere sempre i falsi amici (ceramica, cristallo, vetro borosilicato e rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche non vanno nel vetro, ma rispettivamente nell’indifferenziata e con i rifiuti RAEE). Il dirigente dell’Area Ambiente del Comune di Acireale, Nicola Russo, avvierà la distribuzione dei nuovi mastelli e del materiale informativo per le utenze domestiche.