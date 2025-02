Mafia, Cracolici: "Antimafia all'Ars non immune da infiltrazioni"

L'arresto di un deputato di questa Commissione Antimafia e' certamente un elemento di imbarazzo. Questo non e' luogo immune, esente dai rischi in questo senso, da possibili condizionamenti e infitrazioni. E' costituita da parlamentari eletti dai cittadini e se ne fa parte in ragione delle indicazioni dei gruppi, poi l'Assemblea regionale approva le composizioni delle commissioni, compresa la nostra". Lo ha detto il presidente della Commissione regionale antimafia, Antonello Cracolici, in riferimento all'arresto ieri del deputato autonomista Giuseppe Castiglione per presunti rapporti con i clan, aprendo la seduta dell'organismo per la prima volta nella sede dell'Ordine dei giornalisti, a Palermo, in via Bernini, nell'immobile confiscato a Cosa nostra. Una riunione a sostegno dei giornalisti, soprattutto quelli minacciati dalla mafia. "Certamente - ha aggiunto - a chi fa parte di questa commissione si chiede un supplemento di rigore. Vedremo come la vicenda finira', ma al di la' di questo caso che riguarda un singolo parlamentare, la commissione vuole dare un segnale forte di vicinanza alla categoria dei giornalisti che e' la piu' esposta".