Lavori urgenti al Porto Grande di Siracusa, stanziati 300 mila euro

Il porto di Siracusa sconta un elevato debito manutentivo che rende infrastrutture e impianti a oggi inutilizzabili o, nella migliore delle ipotesi, funzionanti in misura ridotta e poco sicuri. Sono i risultati emersi dopo alcuni sopralluoghi effettuati nelle settimane scorse dall'Autorità di sistema portuale del mare della Sicilia orientale (Adsp). "L'area, in particolare quella a valle dell'ingresso del porto - spiega il presidente dell'Adsp Francesco Di Sarcina - è stata oggetto di un'analisi approfondita per comprendere quali necessità siano impellenti rispetto ad altre e, dunque, quali azioni intraprendere. Le condizioni riscontrate in quasi tutte le banchine rappresentano in concreto un rischio per operatori, mezzi e materiali che circuitano nelle attività portuali". "Per tali ragioni, nell'ambito di un processo di rinnovamento e restyling sostanziale - prosegue -, sono stati immediatamente avviati interventi massivi di ristrutturazione, ricostruzione, riqualificazione e messa a norma, per ricostruire gli elementi infrastrutturali e impiantistici mancanti o irreversibilmente deteriorati e regolarizzare quelli ammalorati". Tra i lavori che partiranno già nei prossimi giorni vi è innanzitutto un'indagine per un importo di circa 29mila euro: oggi cominceranno i servizi di rilievo sia subacqueo che batimetrico degli specchi acquei antistanti la totalità del Porto Grande per avere, entro un mese, un quadro aggiornato dell'andamento dei fondali fino alla batimetrica -10,00 metri e consentire valutazioni realistiche delle possibilità di ormeggio di tutti gli approdi. Si prevedono anche indagini video ispettive sulle banchine 2 - 3 e 5 per rilevare lo stato di fatto del piano di posa e ottenere un dettagliato livello di conoscenza per le successive fasi di progettazione utile all'eliminazione dei dissesti attualmente presenti.