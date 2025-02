Furto in un ristorante a Ortigia, 40enne denunciato a Siracusa

I Carabinieri della Stazione di Ortigia hanno identificato e denunciato per furto aggravato un 40enne, con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio.

L’uomo è stato identificato quale autore di un furto commesso la notte tra il 2 e il 3 febbraio in danno di un locale per la ristorazione di Ortigia.

Le attività tempestivamente avviate dai Carabinieri a seguito della denuncia presentata dal proprietario, hanno consentito di risalire all’identità dell’autore del furto.