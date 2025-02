Ragusa, la Cgil dà il via alla campagna referendaria per i 5 Sì

Con l’assemblea delle assemblee che si è svolta lunedì pomeriggio nella sala conferenze della Camera di Commercio di Ragusa gremita di iscritti al sindacato, di lavoratori, di rappresentanti delle varie categorie e di gente comune, è partita ufficialmente in provincia di Ragusa la campagna referendaria per i cinque SÌ, una battaglia che il segretario provinciale Roccuzzo ha definito “un’occasione storica di riscatto per i lavoratori e per la democrazia”. Presente all’incontro il segretario regionale Alfio Mannino, il comitato referendario provinciale ed i partiti, movimenti ed associazioni che ne fanno parte. “La partecipazione democratica è stata erosa nel tempo – ha affermato Roccuzzo nel suo saluto – e con questa campagna referendaria vogliamo restituire ai cittadini il potere di incidere direttamente su scelte legislative fondamentali per il futuro del lavoro e della società”

La mobilitazione per il referendum non è solo una battaglia per il lavoro, ma una sfida per ridare voce ai territori e ai lavoratori. "Dobbiamo parlare a chi non ha più fiducia, a chi si è sentito abbandonato. Dobbiamo andare nelle fabbriche, nei mercati, nei bar, nelle piazze. È una battaglia di democrazia, che riguarda il presente e il futuro della Sicilia e dell’intero paese", afferma il segretario regionale della CGIL, Alfio Mannino. Una chiamata all’azione che punta a trasformare il referendum in un’occasione di riscatto per il mondo del lavoro e per il Mezzogiorno, affinché la precarietà non resti la regola, ma diventi finalmente un'eccezione da superare. Di rilevante interesse culturale e storico, la relazione del professore Giancarlo Poidomani sulla storia del voto in Italia. Hanno caratterizzato la riunione gli interventi di alcuni lavoratori che hanno spiegato, partendo da esempi concreti vissuti nel loro quotidiano, le ragioni del votare si per i cinque quesiti referendari della prossima tornata elettorale.