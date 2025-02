Riapertura al traffico di via Roma a Ragusa, Firrincieli (M5S): battaglia di retroguardia

“Continuare a chiedere la riapertura al traffico veicolare di via Roma è la cartina di tornasole del fallimento di tutte le politiche adottate negli ultimi sette anni da questa amministrazione nel cercare di rivitalizzare il centro storico”. Lo ha detto ieri sera in consiglio comunale Sergio Firrincieli del movimento Cinque Stelle secondo cui, in questa fase, “si sta concentrando l’attenzione dei ragusani e dei commercianti su quello che risulta essere un falso problema. Non è certo con la riapertura di via Roma al traffico – ha proseguito Firrincieli – che risolveremo una situazione deteriorata da anni e anni di scelte sbagliate. Si è continuato a dare licenze per l’apertura di grosse strutture commerciali sempre all’interno della cinta urbana periferica. E la conseguenza è stata quella di depauperare le zone centrali della città. Per non parlare del fatto che tra qualche tempo ci sarà l’apertura di un nuovo centro commerciale che rappresenterà una ulteriore batosta al commercio e, più in genere, alla vitalità del centro storico. Assieme a ciò la costante apertura di nuove realtà commerciali, anche negli ultimi mesi, che distraggono giocoforza l’attenzione nei confronti del centro".