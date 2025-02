Ragusa, i progetti premiati a conclusione della quarta edizione di "Hack Your Talent"

La quarta edizione dell'hackathon promosso dalla rete d’impresa Oasi Digitale si è conclusa domenica sera, dopo tre giorni di intensa competizione che hanno visto 126 studenti delle scuole superiori di Ragusa, Modica, Vittoria e Comiso sfidarsi in una maratona di ingegno e innovazione.

A presentare le squadre in gara sono stati Alessia Iacono e Gabriele Dovis, accompagnando il pubblico, anche online, in un viaggio tra idee e soluzioni pensate per migliorare la vita delle persone e del pianeta. Ad aggiudicarsi il primo posto è stato il team MindWave con il progetto Maitrī – MLT, un’applicazione che integra intelligenza artificiale e realtà virtuale nel campo medico. I membri del team vincitore sono Enrico Mattia Lorefice, Roberta Fiorenzo, Samuele Caccamo, Sofia Costanzo, Davide Guastella, Daniele Mezzasalma, Nicola Sammito e Vincenzo Vitale. Sul secondo gradino del podio si è posizionato il team Linklanders con Link Land, una piattaforma digitale nata per contrastare lo spreco territoriale. Al terzo posto il team Torus con TEXcellence, un sistema di certificazione green per il settore tessile, che garantisce trasparenza e tracciabilità nella filiera produttiva attraverso aggiornamenti in tempo reale. Oltre ai premi principali, sono stati assegnati riconoscimenti speciali ad alcuni progetti particolarmente meritevoli. La menzione “Progetto più inclusivo” per il team Adaptica con Adapta, una protesi modulare e accessibile a tutti. Menzione “Miglior business plan” per Team-8 con Vigilans, un braccialetto intelligente per il monitoraggio dei parametri vitali. Menzione “Migliore presentazione” per team BioVerseTech con EcoGrow, un sistema di sensori per il controllo della qualità di aria, umidità e temperature nelle coltivazioni. Si è aggiunta anche una menzione speciale promossa da Vitality per il benessere psico-fisico andata al team O₂ Collective con Ecoplay, un dispositivo che purifica l’aria e genera energia piezoelettrica attraverso la pressione all’interno di ludoteche per bambini.