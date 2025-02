Rubava energia pubblica per il negozio: preso a Palermo

Un allaccio abusivo alla rete elettrica per alimentare frigoriferi, pozzetti freezer, piastre da cucina, una grossa friggitrice, cappa d'aspirazione e banconi refrigerati. Con l'accusa di furto aggravato di energia elettrica la Polizia di Stato ha arrestato a Palermo un 71enne, titolare di un esercizio commerciale in via Oreto. Entrati nel locale in quel momento in piena attività, con tutti gli apparecchi elettronici regolarmente funzionanti, gli agenti hanno chiesto al proprietario di mostrare dove fosse il contatore, in attesa dell'arrivo dei verificatori dell'Enel. A quel punto l'uomo avrebbe abbandonava in tutta fretta il bancone da lavoro, dirigendosi nel retro del locale. Insospettiti da tale atteggiamento, i poliziotti lo hanno seguito in un magazzino adibito a deposito, sorprendendolo ad armeggiare nei pressi di una nicchia a muro in cui vi erano dei cavi elettrici e un contatore. Dai controlli effettuati dal personale Enel è emersa la manomissione di un contatore dismesso (quello su cui armeggiava il titolare del negozio), a cui erano stati collegati i cavi dell'allaccio abusivo, che serviva ad alimentare l'attività commerciale. Nel negozio c'era anche un secondo contatore regolarmente funzionante, che al momento del controllo aveva era spento. Il personale Enel ha dismesso l'allaccio abusivo e messo in sicurezza il locale. È in corso di accertamento una stima del danno economico patito dall'azienda. Per l'uomo è scattato l'arresto in flagranza.