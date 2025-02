Tusk, 'domenica riunione a Londra su piani difesa comune'

Un gruppo di leader europei si recherà domenica a Londra per incontrare la controparte britannica in vista della messa a punto di piani comuni per la difesa.

Lo ha annunciato il primo ministro polacco Donald Tusk dopo il bilaterale con il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. "Sono convinto che l'Unione Europea sarà veramente unita sulla questione dell'Ucraina. E che il 6 marzo rafforzeremo l'Ucraina nella sua difesa contro la Russia e la indeboliremo", ha aggiunto Tusk. "Il fatto che alcuni in Europa stiano finalmente iniziando a parlare in modo sempre più audace dell'utilizzo dei beni russi congelati in un modo o nell'altro dimostra che questa sicurezza sta diventando una vera priorità per l'intera Unione Europea, compreso il finanziamento delle spese relative alla sicurezza", ha sottolineato Tusk. Il primo ministro polacco ha poi aggiunto: "il voto alle Nazioni Unite ha dimostrato che l'Europa è praticamente, con una sola eccezione, unita, e quando si tratta di Ucraina non c'è da sorprendersi."

Ci sono "vaste" possibilità di cooperazione tra Washington e Mosca per l'estrazione di terre rare, perché gli Usa ne hanno bisogno e la Russia ne ha a sufficienza. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dall'agenzia Interfax.

Peskov ha tuttavia chiarito che eventuali accordi economici con gli Usa saranno possibili solo dopo che sarà stata raggiunta un'intesa per mettere fine al conflitto ucraino. "La prossima cosa in agenda - ha detto il portavoce - è il regolamento della crisi ucraina. E poi, specialmente perché gli stessi americani hanno parlato di questo, verrà il tempo per considerare possibili progetti per il commercio, l'economia e la cooperazione negli investimenti. Ci sono prospettive molto vaste per questo".

Peskov ha quindi lodato la 'posizione molto più equilibrata' assunta dagli Stati Uniti all'Onu, "il che aiuta davvero gli sforzi volti a risolvere il conflitto intorno all'Ucraina" e ha aggiunto che "forse, in base ai risultati dei contatti tra europei e americani" anche l'Europa "in qualche modo graviterà verso un maggiore equilibrio".

Il premier britannico Keir Starmer intende sollevare giovedì a Washington con il presidente americano Donald Trump il tema dell'unità fra alleati sul dossier ucraino e sulla necessità di affrontare "le minacce" che la Russia continua a rappresentare "con la forza" da posizioni "di forza": per raggiungere "una pace attraverso la forza in Ucraina". Starmer ne ha parlato in Parlamento annunciando una revisione delle spese per la difesa. Il premier ha poi ribadito di considerare la Nato "un pilastro" al pari della sicurezza in Europa e di non voler scegliere fra l'alleanza vitale con gli Usa e quella con gli alleati europeo.

Le minacce che si addensano sull'Europa "ricadono storicamente sulle nostre spalle". Lo ha detto il premier Keir Starmer alla Camera dei Comuni fissando nuove linee sulla difesa a tre anni "dalla vile invasione russa dell'Ucraina", annunciando l'incremento delle spese per la Difesa al 2,5% "dal 2027" e aumenti successivi anno per anno. Spese destinate a toccare il 2,6% aggiungendo stanziamenti extra per l'intelligence. Starmer ha poi indicato l'obiettivo del 3% nella prossima legislatura (dopo il 2029) e ha incoraggiato anche gli alleati europei della Nato a fare lo stesso.