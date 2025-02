Giovane ucciso nel Cosentino, fermato presunto autore

Un cittadino marocchino senza fissa dimora di 29 anni, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto perché ritenuto l'autore dell'omicidio di Mohamed Sibaa, il ventiduenne ucciso a coltellate nella notte tra venerdì e sabato scorsi a Corigliano Rossano, nel cosentino.

Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano e della Compagnia di Cosenza con il coordinamento della Procura della Repubblica di Castrovillari.

Mohamed Sibaa era stato trovato agonizzante per una profonda ferita all'addome all'interno di un'abitazione in un quartiere popolare della città del cosentino.

Il personale sanitario del 118 gli aveva praticato tutte le manovre di soccorso riuscendo a tenerlo in vita senza che il ventiduenne riprendesse conoscenza.

Le condizioni del ventiduenne erano apparse da subito disperato al punto che qualche ora più tardi, durante l'intervento predisposto d'urgenza in ospedale, era sopravvenuto il decesso.

Le indagini dei carabinieri scattate nell'immediatezza hanno chiarito subito che il delitto era maturato in un contesto di disagio sociale a seguito di una lite scatenata da contrasti sulla spartizione della refurtiva di un piccolo furto con un tentativo di vendetta e con una coltellata finale.