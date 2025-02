Bimbo massacrato a botte a Scicli, il giudice lascia in carcere il padre violento

Il 39enne di Scicli, arrestato sabato scorso dai carabinieri per lesioni gravi e aggravate ai danni del figlio di 5 anni, ha ammesso davanti al giudice di aver causato lui stesso le fratture del bambino, ma ha negato di averlo picchiato. Durante l’interrogatorio di garanzia, l’uomo ha spiegato che, per calmare l’agitazione del piccolo, lo avrebbe stretto con forza, senza rendersi conto della gravità delle conseguenze. Le fratture, riscontrate in diverse parti del corpo del bambino, tra cui braccia e gamba, sono state scoperte dopo il ricovero del piccolo all’ospedale Maggiore di Modica, il 4 febbraio scorso, quando i carabinieri, dopo la segnalazione dei medici del Pronto soccorso, avviarono le indagini. La madre del bambino, originaria di Mazzarino, aveva raccontato che, pochi giorni prima dell’incidente, l’uomo si era presentato a casa per fare gli auguri al figlio e, dopo un tentativo di riconciliazione, l’aveva portata insieme al bambino a Scicli. Il bambino ha riportato fratture a radio e ulna del braccio sinistro, ulna del braccio destro e tibia e perone della gamba sinistra.

Il Gip, Eleonora Schinina’, al termine dell’interrogatorio, ha confermato la custodia cautelare in carcere per l’uomo.