Voto di scambio con la mafia a Catania, Castiglione respinge le accuse

Ha rigettato ogni accusa contestata, proclamandosi estraneo a ipotesi di voto di scambio politico mafioso: si è difeso così,davanti al gip Anna Maria Cristaldi, il deputato regionale Giuseppe Castiglione, del Mpa, arrestato ieri da carabinieri del Ros nell'ambito dell'inchiesta Mercurio della Dda etnea sulla 'famiglia' Santapaola-Ercolano di Cosa nostra. Il parlamentare ha risposto per circa un'ora al giudice per le indagini preliminari nell'interrogatorio di garanzia alla presenza della pm Raffaella Vinciguerra e del proprio legale, l'avvocato Salvo Pace, che ha annunciato che presenterà ricorso al Tribunale del riesame contro l'ordinanza di custodia cautelare in carcere.