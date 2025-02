Gino Cecchettin agli studenti di Catania: più dialogo tra genitori e figli

"Da genitore dico che c'è bisogno di più dialogo tra genitori e figli. Quando non c'è, dovreste essere voi studenti a chiederlo. Non c'è tempo, non c'è coscienza. Da genitore posso consigliare di non dare tutto pers contato. Dovreste imparare a vivere dei 'no'. Se non sono i vostri genitori a farlo, perché spianano la strada a tutto, provate voi a cercare una sfida e uscire dalla comfort zone per capire che la vita non è solo una discesa. Parlate, parlate di più e cercate il dialogo". Lo ha detto Gino Cecchettin, papà di Giulia, vittima 15 mesi fa di un femminicidio che ha scosso l'Italia, intervenendo in videoconferenza a Catania durante un incontro organizzato con gli studenti stamane dalla casa editrice La Tecnica della Scuola. Nel ricordare Giulia il padre ha detto che "ha cercato le sue doti e i suoi valori e ha sempre fatto vedere quello che è senza maschera".

"Questo - ha continuato il padre di Giulia - è il modo con cui si dovrebbe vivere. Siate voi stessi come lo era Giulia e prima o poi troverete qualcuno che vi apprezzerà per quello che siete. Da questa vicenda ho imparato che il tempo è prezioso perché diamo tutto per scontato e viviamo con il pilota automatico. Una lezione che ho imparato è focalizzarci sulle cose importanti. Sono riuscito a conservare la razionalità per far fronte a questa situazione. Sapevo che la rabbia e la vendetta mi avrebbero fatto del male e non mi avrebbero reso forte per i miei figli. Sapevo che la rabbia non mi avrebbef atto andare avanti. Mi è venuta in soccorso Giulia, mi sono concentrato su una sua foto e mi è venuto un sorriso. Ho capito subito dov'era la strategia: cercare di focalizzarmi su qualcosadi bello. Ho capito che l'amore è la soluzione a tutto. Ho visto affievolirsi gli altri sentimenti, come il rancore, per evitare che un altro padre possa vivere il dolore che ho vissuto io".