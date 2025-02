Operazione antidroga tra Calabria, Lombardia e Sicilia: 12 persone arrestate

Una vasta operazione antidroga condotta da Carabinieri e Polizia, coordinati dalla Dda, ha portato all’arresto di 12 persone e al fermo di altre 17 tra Lombardia, Sicilia e Calabria. Le accuse contestate includono associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, porto abusivo di armi, usura, ricettazione, favoreggiamento personale e reati finanziari finalizzati al riciclaggio. L’operazione ha permesso di smantellare quattro gruppi criminali con interessi convergenti, attivi nel traffico di ingenti quantitativi di droga, armi e nella commissione di reati finanziari.

Tra le persone coinvolte, figurano anche quattro residenti a Vittoria.

Le indagini, sviluppate in tre filoni tra il 2021 e il 2023, hanno portato al sequestro di circa una tonnellata di hashish, oltre 200 kg di marijuana e 10 kg tra cocaina ed eroina, nonché due pistole con relativo munizionamento. Il volume del traffico illecito di droga ammontava a una tonnellata al mese, destinata a rifornire le principali piazze di spaccio in diverse regioni italiane, tra cui Lombardia, Calabria e Sicilia.

Le indagini, svolte in collaborazione tra diverse forze dell’ordine, hanno permesso di individuare e smantellare quattro distinte associazioni a delinquere, attive nel traffico di stupefacenti, nel riciclaggio di denaro sporco e in altri gravi reati.

L’operazione rappresenta un importante successo nella lotta contro il narcotraffico e la criminalità organizzata, con un duro colpo inferto a gruppi criminali che operavano su vasta scala e con ramificazioni in diverse regioni italiane.