Respinta la mozione di sfiducia alla ministra Santanchè

Quaranta minuti di autodifesa accorata all'insegna del garantismo e con la rivendicazione del lavoro fatto.

Ma che si concludono con parole che forse neanche nel suo partito tutti si aspettavano e certamente apprezzate. "A breve - scandisce la ministra Daniela Santanché in Aula alla Camera - ci sarà un'altra udienza preliminare e finora abbiamo solo sentito l'accusa. In quell'occasione farò una riflessione, per poter anche valutare le mie dimissioni. Sarò guidata solo dal rispetto del mio premier, del governo, della maggioranza ma soprattutto per l'amore per il mio partito dove certo io non vorrò mai diventare un problema ma continuare a essere una risorsa".

Dai banchi di FdI scatta un applauso e dal partito arriva, deciso, l'apprezzamento per una disponibilità, in nome dell'amore per FdI, che potrebbe sbloccare una situazione diventata complessa. "Va ringraziata - sottolinea il vicepresidente Massimo Ruspandini parlando a nome del gruppo - per quello che ha chiaramente detto al termine del suo intervento e cioè che, qualora venga malauguratamente rinviata a giudizio per la vicenda Inps, farebbe prevalere il cuore alla ragione e lascerebbe il suo incarico governativo per amore e rispetto di FdI e del presidente del Consiglio".

Per il momento Montecitorio respinge la mozione di sfiducia alla ministra del Turismo con 204 no e 136 sì, dopo un pomeriggio teso fatto di accuse reciproche tra maggioranza e opposizione e con la ministra che attacca anche a partire dalle ultime accuse nei suoi confronti sulla vicenda delle borse contraffatte regalate a Pascale. Santanché che arriva presto alla Camera con una giacca rosso intenso e borsa griffata appoggiata sul banco del governo rivendica la sua volontà di essere quella che è: "sono l'emblema, lo rappresento plasticamente, di tutto ciò che detestate - accusa - voi non volete combattere la povertà volete combattere la ricchezza. Io sono il male assoluto" e "quella che porta i tacchi da 12 centimetri, quella del Twiga e Billionaire: il mio numero di telefono ed io sono la stessa persona... e mi fermo quà, perché sono una signora".

Parole dure alle quali le opposizioni replicano con rumoreggiamenti e battute. "Mentre lei viene qua a difendere le borsette - accusa la segretaria Dem Elly Schlein - chi difende gli italiani dalle bollette?". E ancora: "Noi odiamo la ricchezza?", dice il leader M5s Giuseppe Conte: "sa che cosa odiamo? La disonestà". "Vorrei tranquillizzarla - dice il leader di SI, Nicola Fratoianni - può vestirsi come le pare e dell'altezza dei suoi tacchi non ce ne frega nulla. Il punto vero preoccupante è un altro: la presidente del Consiglio Meloni continua a tutelarla". E' questo il punto sul quale si incentrano molti degli interventi delle opposizioni che chiedono conto in primis alla premier del perché la tuteli e non l'abbia fatta dimettere. "Meloni è una vigliacca", accusa Schlein. "E' ricattabile", dice Conte.