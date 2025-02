Elezioni a Solarino, Coletta (Fdi): "Non voteremo mai un candidato Pd"

"Come commissario provinciale di Fratelli d'Italia, desidero ribadire che la nostra linea politica è chiara: Fdi non si alleerà mai con il Pd e quindi nessuno di noi sosterrà un candidato a sindaco Dem, nella fattispecie, il parlamentare all'Ars Tiziano Spada. La nostra missione è sostenere valori e principi che differiscono profondamente da quelli del Partito Democratico. Invito tutti i nostri sostenitori a rimanere fedeli alle nostre convinzioni e a lavorare insieme per un futuro che rifletta i nostri ideali. La nostra coerenza e integrità sono fondamentali per la nostra azione politica. Chiunque appartenente al nostro partito farà scelte diverse - è chiaramente fuori da Fratelli di Italia e sarà soggetto alle disposizioni del codice etico ". Così il commissario provinciale di Fratelli d'Italia, Salvo Coletta.

(Nella foto Salvo Coletta)

