Ispica, imbrattò il monumento alla Resistenza: dovrà pagare 20.000 euro di multa

I carabinieri della stazione di Ispica hanno denunciato un 55enne ispicese, accusato di avere imbrattato la stele dedicata alla Resistenza, in piazza Unità d’Italia. Il bene culturale, coperto con una vernice spray di colore rosso, era stato oggetto, nei giorni scorsi, di questa azione violenta. I militari della locale Stazione, sin da subito, si sono attivati per ricostruire l’esatta dinamica del gesto. Grazie alle testimonianze dei presenti, confermate a pieno dalla visione dei filmati delle telecamere che insistono sulla piazza, è stato possibile identificarne l’autore.

Come già accaduto poche settimane fa, con il danneggiamento della vetrata della torre campanaria della Basilica della Santissima Annunziata di Ispica, anche in questo caso, così come prevede la legge n. 6 del 22 gennaio 2024, è stata comminata al responsabile dell’imbrattamento la relativa sanzione di carattere amministravo, che consisterà nel pagamento di 20mila euro entro 30 giorni alla Prefettura di Ragusa.

La finalità di tale sanzione di carattere economico è quella di ripristinare il bene culturale deturpato.