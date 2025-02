Giustizia, seprazione dlle carriere: dibattito a Palermo

'C'è chi dice sì, c'è chi dice no'. Il Comitato Esistono i Diritti, nel giorno in cui la magistratura associata ha indetto uno sciopero per protestare contro la riforma sulla separazione delle carriere, organizza a Palermo un dibattito sul tema. L'appuntamento è per domani, alle 15.30, alla Real Fonderia e a introdurre il dibattito sarà Gaetano D'Amico, presidente del comitato Esistono i Diritti. A esprimersi per il sì alla separazione delle carriere saranno Marco Traina (Comitato Esistono i Diritti), Gianfranco Miccichè (deputato regionale); Giovanni Tessitore ex professore associato di Sociologia del diritto); Guido Corso (ex docente di Diritto amministrativo). Per il no, invece, vi saranno Nuccio Di Paola (vicepresidente dell'Assemblea regionale siciliana); Antonello Cracolici (presidente della Commissione Antimafia regionale); Francesco Leone (presidente Agius); Salvatore Vincenzo Greco (avvocato civilista).