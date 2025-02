Blitz contro baby gang, 3 denunciati e 11 segnalati a Caltanissetta e Gela

Tre persone denunciate e 11 segnalate per uso di sostanze stupefacenti e 12 perquisizioni con sequestro di hashish, marijuana e cocaina. E' il bilancio a Caltanissetta e Gela della vasta operazione della Polizia di Stato, coordinata dal Servizio centrale operativo e finalizzata al contrasto della criminalità minorile, condotta su tutto il territorio nazionale. A Caltanissetta e Gela, i controlli sono stati eseguiti lo scorso fine settimana dalla Squadra mobile e dal commissariato di pubblica sicurezza, con l'ausilio di equipaggi del reparto Prevenzione crimine e di unità cinofile della Questura di Palermo. Sono stati passati al setaccio i luoghi di principale ritrovo di giovani minorenni come sale giochi e scommesse, aree in cui si trovano istituti scolastici, bar del centro storico, bassi commerciali e garage delle due città. Complessivamente sono state controllate 189 persone, di cui 57 con pregiudizi di polizia, 97 auto e motocicli, 44 pregiudicati sottoposti a misure anticrimine - arresti domiciliari, sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, misure di sicurezza e alternative alla detenzione - e 4 esercizi commerciali. Tre le persone segnalate all'autorità giudiziaria per violazione delle prescrizioni inerenti la sorveglianza speciale, guida di autovettura con patente revocata e per guida in stato di ebrezza alcolica. Dodici le perquisizione effettuate con 11 persone, di cui 2 minori, segnalate alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti, con sequestro di hashish, marijuana e cocaina. Infine, sono state elevate 15 contravvenzioni al codice della strada, sequestrati 3 veicoli, ritirate 3 carte di circolazione e una patente di guida. Nell'attività di contrasto eseguita su tutto il territorio nazionale sono stati impiegati oltre 1000 poliziotti. L'operazione ha riguardato le province di Alessandria, Ancona, Arezzo, Bari, Bergamo, Biella, Bologna, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Chieti, Cremona, Fermo, Firenze, Forlì Cesena, Frosinone, Genova, Imperia, L'aquila, Latina, Lecco, Livorno, Lucca, Messina, Milano, Napoli, Novara, Oristano, Palermo, Perugia, Pesaro-Urbino, Piacenza, Pisa, Prato, Roma, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rovigo, Teramo, Torino, Treviso, Verbano Cusio Ossola e Verona.