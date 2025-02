Ordine pubblico, Sallemi e Cannata incontrano Piantedosi per Vittoria e Rosolini

Il Senatore Salvo Sallemi e l'Onorevole Luca Cannata di Fratelli d'Italia hanno incontrato ieri il Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, per affrontare le criticita` legate alla sicurezza nel territorio del Sud Est Siciliano, con particolare riferimento alle province di Ragusa e Siracusa. Hanno manifestato il disagio delle popolazioni di Vittoria e Rosolini. Nel corso dell'incontro, i due rappresentanti di FdI hanno illustrato al Ministro le esigenze del territorio, evidenziando la necessita` di un potenziamento degli organici delle forze dell'ordine e di una maggiore presenza istituzionale per garantire una risposta efficace alle istanze di sicurezza dei cittadini.

"Il Ministro Piantedosi, che ringraziamo per la disponibilita`, ha dimostrato grande attenzione e sensibilita` verso le problematiche del nostro territorio", hanno dichiarato i Senatori Sallemi e Cannata. "Abbiamo trovato piena disponibilita` nel confronto, e il Ministro ha assicurato che il rafforzamento degli organici sara` una priorita`, da attuare appena ve ne saranno le condizioni operative. Inoltre, ha garantito il suo impegno per tenere una sua visita istituzionale nelle province di Siracusa e Ragusa e per partecipare personalmente a tavoli tematici sulla sicurezza, al fine di ascoltare le esigenze delle comunita` locali e definire interventi mirati". Sallemi e Cannata hanno espresso soddisfazione per l'esito dell'incontro, sottolineando l'importanza di un'azione coordinata tra Governo e territorio per affrontare le sfide legate alla sicurezza. "La tutela dei cittadini e la lotta alla criminalita` sono priorita` assolute", hanno concluso Sallemi e Cannata. "Continueremo a lavorare con determinazione per garantire che i nostri territori abbiano tutte le risorse necessarie per vivere in sicurezza e per tutelare i cittadini e gli imprenditori".