Controlli a Ognina di Siracusa, bloccato uno di Avola con obbligo di dimora

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Siracusa, impegnati in un servizio perlustrativo di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione di furti nella zona di Ognina, hanno controllato tre uomini a bordo di una Fiat Punto. Uno dei passeggeri, 27enne con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, è risultato essere sottoposto all’obbligo di dimora nel Comune di Avola dal mese di luglio 2024 perché ritenuto responsabile di furto in abitazione, il secondo passeggero, 22enne con precedenti penali per reati contro la persona, è stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish per uso personale mentre l’autista 23enne è risultato privo di patente di guida, in quanto mai conseguita. All’esito dei controlli: il 27enne è stato denunciato per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, il 22enne segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti e al 23enne sono state elevate sanzioni amministrative per violazione al Codice della Strada per oltre 5.000 euro, l’autovettura, risultata priva della copertura assicurativa, è stata sequestrata ai fini della confisca.