Antonio Sfamemi nuovo capo della squadra mobile di Palermo

"Mettere piede dentro quel struttura storica crea un'emozione non indifferente. Non avrei mai pensato di poter fare ingresso qui con questa qualifica". Così Antonio Sfameni, nuovo Capo della Squadra Mobile di Palermo, a margine della conferenza stampa di presentazione che si è svolta al complesso Santa Elisabetta. Originario della provincia di Palermo, il nuovo capo della Mobile è entrato in Polizia nel 1989 con la qualifica di agente. Sfameni succede a Marco Basile. "Ci tengo a ringraziare il questore Calvino e tutta la squadra mobile. Io sono cresciuto qui dentro, se sono riuscito ad ottenere i risultati che ho ottenuto è perché queste persone mi hanno aiutato e seguito".

"Il concetto di mafia non è uguale in ogni posto, la mafia palermitana, o quantomeno della Sicilia occidentale, è targata Cosa Nostra, nel catanese ci sono altre compagini alternative oltre Cosa Nostra, forse anche più violente". Così Antonio Sfameni, nuovo Capo della Squadra Mobile di Palermo, a margine della conferenza stampa di presentazione che si è svolta al complesso Santa Elisabetta. Originario della provincia di Palermo, il nuovo capo della Mobile è entrato in Polizia nel 1989 con la qualifica di agente. Sfameni succede a Marco Basile. "Alcune cose che accadono nella Sicilia occidentale, qui accadevano anni fa. Non che qui sia meno incisiva, ma si è evoluta. Il loro obiettivo è fare soldi tramite appalti o inserimento per il reperimento di fondi europei".