Incidente stradale sulla Sp14 a Belpasso, motociclista finisce in ospedale

Incidente stradale questa mattina sulla Strada Provinciale 14, che collega la frazione di Piano Tavola al centro di Belpasso, nel Catanese. Per cause ancora in fase di accertamento un furgone e una moto si sono scontrati in modo piuttosto violento e ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, che è caduto rovinosamente a terra. Il conducente del mezzo a due ruote, un 33enne, è stato trasportato all'ospedale San Marco di Catania.