Bloccato a Catania alla guida di un'auto rubata: 30enne denunciato

I Carabinieri della compagnia di Marsala hanno denunciato un cittadino straniero di 20 anni, per tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale. Il 20enne esercitava l'illecita attività di parcheggiatore abusivo presso il parcheggio del salato e avrebbe chiesto una moneta per poter parcheggiare la propria autovettura ad un cittadino che per sua sfortuna era un carabiniere libero dal servizio della Compagnia di Marsala. Al rifiuto del militare, il 20enne gli metteva una mano sul petto intimandogli nuovamente di corrispondere del denaro o in alternativa di abbandonare il parcheggio, spingendolo verso l'autovettura. Dopo l'ennesimo rifiuto, il Carabiniere chiedeva l'intervento della pattuglia, qualificandosi. Il 20enne lo spintonava violentemente, provando a fuggire, ma veniva bloccato dal militare e dalla pattuglia giunta sul posto dopo pochi istanti. Dai successivi accertamenti risulta inoltre la violazione della misura di prevenzione DACUR.