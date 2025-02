Pallamano, serie B: Cus Palermo sempre in vetta alla classifica

Il Cus Palermo continua la sua corsa in vetta la classifica. Ma le inseguitrici non mollano. Questo l’esito della seconda giornata di ritorno del Campionato di Serie B Drago di Pallamano Maschile organizzata dal Comitato regionale Figh presieduto da Sandro Pagaria.

Infatti il team universitario palermitano ha vinto sul campo dell’Agriblu Scicli. Ma la stessa cosa hanno fatto sia Girgenti ad Avola che il Giovinetto Petrosino in casa con il Gagliano. Vittoria anche dell’Aretusa in trasferta contro il Cus Palermo B e del Marsala sul proprio campo contro il Beach Team Messina.

Questi in dettaglio i risultati della seconda giornata:

Cus Palermo B - Aretusa 7 - 37

Agriblu Scicli - Cus Palermo A 13 - 48

Avola - Girgenti 16 - 33

Il Giovinetto - Gagliano 41 - 28

Marsala - Beach Team Messina 44 - 23

Villaurea - Albatro 22 – 31

La Classifica

Cus Palermo 26

Girgenti 24

Petrosino 23

Marsala 22

Aretusa 21

Albatro 16

Scicli Social Club 12

Gagliano 9

Villaurea 8

Avola 6

Messina 6

Cus Palermo B 4

Agriblu Scicli 0