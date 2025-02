Carnevale a Floridia, si inizia con la sfilata dei bimbi dell'Infanzia e della Primaria

Il programma del Carnevale di Floridia 2025 è stato stilato dall'amministrazione guidata dal sindaco Marco Carianni, con l'ausilio dell'assessore allo Spettacolo Mariaserena Spada

Si comincia il 27 febbraio con la tradizionale sfilata del Giovedì Grasso dei bambini delle scuole dell’infanzia e primaria: il corteo partirà da piazza Melbourne e arriverà in piazza del Popolo per le consuete coreografie. A seguire ci sarà lo spettacolo di arte di strada “Manco un cane!”. La serata del venerdì sarà dedicata alle tradizioni enogastronomiche con “Carnevale o Chianu Carminu” in piazza Marconi. L’evento è organizzato dall’omonimo comitato di quartiere, da sempre punto di riferimento per i residenti e non solo.

Sabato pomeriggio, in piazza del Popolo, spazio al "Luna park Carnevalesco", e in la serata si balla al ritmo del "Carnival Party" con Dj Hellen e Lucia De Luca.

Domenica 2 e martedì 4 marzo saranno dedicati alla sfilata dei gruppi mascherati (sette in totale tra conferme e new entry) e dei carri allegorici: si parte alle 15 da viale Vittorio Veneto e alle 20 è previsto l’arrivo in piazza del Popolo per le esibizioni. A chiusura delle due serate ci sarà spazio ancora per la musica con il "Carnival Party". Domenica si balla al ritmo di Leonardo Messina Dj e Notte Anni 90 con Vinz Proietto. Martedì, dopo la premiazione, sul palco Italoduo e Sapienza Dj.