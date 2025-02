Zelensky: 'Spero incontrare Trump venerdì per l'accordo sulle terre rare'

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky afferma di sperare di incontrare venerdì a Washington il presidente Usa Donald Trump. L'accordo con gli Usa sulle terre rare è un "inizio", un "accordo quadro" e il suo "successo" dipenderà dai colloqui con Trump, ha aggiunto Zelensky.

"Questo è un inizio, è solo un accordo quadro" e "potrebbe rivelarsi un grande successo o semplicemente scomparire", ha detto sottolineando che "dipenderà dai miei colloqui" con il presidente americano.

Zelensky ha quindi affermato di aver visionato personalmente il documento sulle terre rare e, a suo avviso, le principali questioni da lui sollevate sono recepite. "La cosa principale per me era che non siamo debitori", ha sottolineato.

Il primo ministro ucraino, Denys Shmyhal, ha detto che Usa e Ucraina hanno elaborato la versione definitiva dell'accordo sulle terre rare e "da oggi questo accordo è denominato 'Accordo sulla definizione delle regole e delle condizioni del Fondo di investimento per la ricostruzione dell'Ucraina'".